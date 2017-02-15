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В честь финальной домашней игры «Трактора» в регулярном чемпионате КХЛ возле ледовой арены устроят фейерверк
15.02.2017 г. 14:22
В честь финальной домашней игры «Трактора» в регулярном чемпионате КХЛ возле ледовой арены устроят фейерверк. Сегодня, 15 февраля, болельщиков «черно-белых» ожидает уральское дерби с "Металлургом".
Помимо спортивного состязания, запланирована торжественная часть закрытия сезона. В начале матча пройдет чествование ветеранов клуба, посвященное 70-летию отечественного хоккея. Также сегодня наградят лучшего действующего хоккеиста, которого болельщики определяли весь сезон. Вместе с почетным титулом "Бесценного игрока" выберут и самого активного поклонника хоккея, он получит звание "Бесценный болельщик". После завершения игры возле ледовой арены устроят пиротехническое шоу.
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