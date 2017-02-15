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Во время пожара в павильоне с краской на челябинском авторынке прозвучали взрывы
15.02.2017 г. 14:11
Фото с сайта 56.mchs.gov.ru
Во время пожара в павильоне с краской на челябинском авторынке прозвучали взрывы. Возгорание в киоске на улице Новоэлеваторной произошло во вторник, 14 февраля, около 21:30. Предположительно, причиной стало воспламенение растворителей. Огонь полностью охватил небольшое строение. Были отчетливо слышны сильные хлопки - это взрывались раскаленные от высокой температуры банки с краской. Рядом располагались другие павильоны с горючими материалами – лаками, маслами, шинами. Огнеборцам удалось предотвратить распространение огня. Сейчас специалисты уточняют причину произошедшего и подсчитывают убытки.
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