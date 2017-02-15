Фото: Dimas Vlasov / vk.com/auto_mgn

В Магнитогорске маршрутка сбила ребенка, шедшего в школу. Фотографию с места ДТП выложил в социальной сети очевидец. По его словам, все произошло сегодня утром, 15 февраля, на улице 50 лет Магнитки. Девочка шла в школу и решила перебежать дорогу в неположенном месте. Водитель маршрутной "Газели" не успел затормозить и совершил наезд на пешехода. Свидетель утверждает, что автомобиль двигался с превышением допустимой скорости, обгоняя другие машины. Кроме того, микроавтобус направлялся не по своему маршруту. По всей видимости, шофер срезал путь, чтобы уложиться в рейсовое время, предполагают комментаторы "ВКонтакте". Какие травмы получила девочка, не сообщается.

Фото: Dimas Vlasov / Группа ВКонтакте "На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)"

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