Фото с сайта gorod55.ru

Южноуральцы смогут инспектировать заводы вместе с надзорными органами. В Челябинской области создадут общественную комиссию по экологическому контролю. Формированием списка гражданских активистов займутся Росприроднадзор и Общественная палата. Стать общественным инспектором сможет не каждый. Претенденты должны быть совершеннолетними, постоянно проживать в регионе, не иметь судимости. Профильное образование станет для соискателя плюсом. Кроме того, все претенденты будут обязаны пройти собеседование. Общественные инспекторы будут выезжать в рейды вместе с представителями надзорных органов и смогут выступать свидетелями в судебных делах против нарушителей природоохранного законодательства.

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Все новости за 15.02.2017 г.»