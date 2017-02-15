Фото с сайта chel.mk.ru

Дело экс-замминистра культуры области Яны Комиссаровой передано в суд. При этом обвинение переквалифицировали. Сначала бывшей чиновнице регионального минкульта вменяли мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере. Теперь ее подозревают в участии в преступной схеме, организованной группой лиц в особо крупном размере. В обвинительном заключении говорится, что Комиссарова в содеянном раскаивается.

Речь идет о махинациях на сумму 400 тыс. бюджетных рублей. Следователи считают, что эти деньги были похищены после заключения с аффилированной фирмой госконтракта на 1,5 млн рублей для поставки торговых домиков на зимний гастрономический фестиваль в парке Гагарина. Обязательства по этому договору так и не были исполнены. По решению суда Яну Комиссарову взяли под стражу, однако позже, как сообщал ряд СМИ, ее раньше срока отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. 30 августа Комиссарову официально уволили с высокого поста. Дата первого заседания суда по этому делу пока не известна.

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