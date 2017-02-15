- -12 ... -14 C°
- -15 ... -17 C°
- 57.7388р. - 0.3231
- 61.2955р. - 0.4707
-
13.02.2017 г. | 16:40
-
13.02.2017 г. | 16:15
Продавцы элитных квартир в Челябинске готовы снижать цены на 2 млн рублей
15.02.2017 г. 12:51
Продавцы элитных квартир в Челябинске готовы снижать цены на 2 млн рублей. Правда, идут на это далеко не все собственники, поскольку многие не теряют надежды на скорый рост рынка. Способность продавцов недвижимости бизнес-класса к уступкам изучили аналитики портала N1.ru. Они рассмотрели 120 объявлений, в которых стоимость предлагаемого объекта была установлена не ниже 12 млн рублей. Оказалось, что за прошедший год средняя скидка, которую были готовы назначить продавцы, составила 1 млн 960 тыс. рублей. Максимальное снижение цены в ходе торга, зафиксированное за год, - 5,5 млн рублей. При этом идти на такого размера скидки готовы только те, кто реализует дорогое жилье, когда лишний миллион не меняет сумму сделки кардинально.
Впрочем, немало продавцов в минувшем году, наоборот, повысили цены. В среднем добавилось 2 млн 350 тыс. рублей. А некоторые даже сняли объекты с продажи, надеясь на подъем рынка.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 08.02.2017 г. Самая дешевая квартира в Челябинске стоит 840 тыс. рублей
- 25.01.2017 г. Минстрой утвердил показатель стоимости жилья в Челябинской области на первый квартал 2017 года
- 24.01.2017 г. Челябинцы в 2016 году чаще искали дорогое жилье, чем дешевое
- 12.01.2017 г. В Челябинске будут судить мошенника за махинации с недвижимостью на 100 млн рублей
- 11.01.2017 г. Ученые рассказали южноуральским школьникам, как выращивать дома из семян