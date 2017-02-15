Фото с сайта kalugadom.ru

Продавцы элитных квартир в Челябинске готовы снижать цены на 2 млн рублей. Правда, идут на это далеко не все собственники, поскольку многие не теряют надежды на скорый рост рынка. Способность продавцов недвижимости бизнес-класса к уступкам изучили аналитики портала N1.ru. Они рассмотрели 120 объявлений, в которых стоимость предлагаемого объекта была установлена не ниже 12 млн рублей. Оказалось, что за прошедший год средняя скидка, которую были готовы назначить продавцы, составила 1 млн 960 тыс. рублей. Максимальное снижение цены в ходе торга, зафиксированное за год, - 5,5 млн рублей. При этом идти на такого размера скидки готовы только те, кто реализует дорогое жилье, когда лишний миллион не меняет сумму сделки кардинально.

Впрочем, немало продавцов в минувшем году, наоборот, повысили цены. В среднем добавилось 2 млн 350 тыс. рублей. А некоторые даже сняли объекты с продажи, надеясь на подъем рынка.

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Все новости за 15.02.2017 г.»