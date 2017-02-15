Фото с сайта rabkor.ru

Челябинская область вошла в топ-10 наиболее кредитно-активных российских регионов. Рейтинг по итогам 2016 года составило «Объединенное кредитное бюро». Лидером по годовым темпам прироста объема займов стал Татарстан. Там общая денежная масса, полученная клиентами у банков, увеличилась на 33%. А количество взятых кредитов на 26% превысило показатели 2015-го. В Челябинске объем займов возрос на 16%, а число - на 14%.

Также Южный Урал оказался в первой десятке территорий по объему выданных кредитов наличными. Аналитики подсчитали, что в 2016-м в банках региона взяли почти 50 млрд рублей. Эту сумму образовали около 560 тыс. займов. В тройке лидеров по наличному кредитованию оказались Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область.

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Все новости за 15.02.2017 г.»