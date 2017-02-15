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Школьники в Миассе устроили прогулку по краю крыши на 9-м этаже
15.02.2017 г. 14:08
Скриншот видео с сайта vk.com / Илья Захаров
Школьники в Миассе устроили прогулку по краю крыши на 9-м этаже. Опасные забавы попали на видео. Кадры происшествия выложил один из пользователей в соцсети "ВКонтакте". На записи видно, что двое детей, одна из них - девочка в розовой куртке, сначала устраивают шуточную борьбу на самом краю парапета, а потом непринужденно спрыгивают на безопасный козырек. По словам автора видео, это только малая часть того, что юные "руферы" делали на крыше. "Не успел заснять похождения по краю", - пишет он.
В комментариях пользователи обвинили в произошедшем коммунальщиков, которые не закрывают выходы на крышу в многоэтажках.
Скриншот видео с сайта vk.com
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