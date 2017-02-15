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Челябинцы сняли на видео «автовалентинку» из 15 машин на Доватора
15.02.2017 г. 14:46
Фото: Александр Богданов / vk.com/autometeorit
Челябинцы сняли на видео «автовалентинку» из 15 машин на Доватора. Владельцы машин выстроили их в форме сердца на площадке рядом с памятником миномету «Катюша» у дворца культуры имени Колющенко. Организаторы флешмоба заявили, что с помощью акции решили и поздравить любимых. «Валентинке» добавили мерцания - водители попеременно включали фары и габаритные огни. В сумерках это смотрелось особенно красиво. Автомобилисты уже придумывают, как необычно отметить 23 февраля и 8 марта.
Фото: Александр Богданов / Группа ВКонтакте "Автопробег Челябинский Метеорит и День Влюблённых"
Видео: СанСаныч Челябинский / youtube.com
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