Фото: Александр Богданов / vk.com/autometeorit

Челябинцы сняли на видео «автовалентинку» из 15 машин на Доватора. Владельцы машин выстроили их в форме сердца на площадке рядом с памятником миномету «Катюша» у дворца культуры имени Колющенко. Организаторы флешмоба заявили, что с помощью акции решили и поздравить любимых. «Валентинке» добавили мерцания - водители попеременно включали фары и габаритные огни. В сумерках это смотрелось особенно красиво. Автомобилисты уже придумывают, как необычно отметить 23 февраля и 8 марта.

Фото: Александр Богданов / Группа ВКонтакте "Автопробег Челябинский Метеорит и День Влюблённых"

Видео: СанСаныч Челябинский / youtube.com

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