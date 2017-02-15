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Многодетной матери грозит три года тюрьмы за избиение 5-летнего сына
15.02.2017 г. 11:23
Многодетной матери грозит три года тюрьмы за избиение 5-летнего сына. 39-летнюю жительницу Миасса обвиняют в том, что она ненадлежащим образом исполняет обязанности по воспитанию ребенка. В частности, регулярно выпивает, не оказывает мальчику своевременную медицинскую помощь, содержит квартиру в антисанитарных условиях. У обвиняемой есть еще трое детей - двое совершеннолетних и один в возрасте 11 лет. Они живут отдельно от матери. Во время одного из запоев женщина сильно избила 5-летнего сына. На нее написали заявление в полицию.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Женщине грозит наказание до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба управления МВД по Челябинской области.
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