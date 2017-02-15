Фото с сайта www.farpost.ru

Челябинцы смогут купить родную улицу и ТРК «Родник». Фанатам настольных игр предлагают найти город на карте специального расширенного издания «Монополия Россия». Авторы нанесли на игровые карточки челябинские достопримечательности, магазины и заводы. Также участников стратегии помещают в местные реалии - можно поставить деньги на выигрыш «Трактора», разместить рекламу в знакомой с детства газете или стать спонсором конкурса красоты «Мисс Челябинск-2017».

Правила ничем не отличаются от условий классической «Монополии». Право попасть на карту игры Челябинск получил благодаря поддержке южноуральцев в онлайн-голосовании. Всего в новое издание вошли 22 города. Теперь купить свою малую родину могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока, Краснодара, Хабаровска и других городов.

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Все новости за 15.02.2017 г.»