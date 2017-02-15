Фото с сайта cheladmin.ru

В 2017 году в Челябинске снесут около 400 незаконных ларьков. 30 из них уже убрали за первые полтора месяца года. Снос павильонов, установленных без согласования с мэрией, осуществляет специальная служба демонтажа и землеустройства. Ларьки погружают на эвакуатор и увозят на штрафстоянку. Эта же организация занимается незаконными стоянками, на которых с автомобилистов берут деньги за охрану транспорта.

Как отмечают в службе, владельцы объектов не всегда соглашаются сдать их «без боя». Так, предприниматель во вторник, 14 февраля, попытался отстоять продуктовый павильон на улице Молодогвардейцев. Когда на место приехал погрузчик, владелец киоска загородил путь своим грузовиком, загнав машину на газон. Правда, противостояние продолжалось недолго. Мужчине пригрозили за неповиновение увезти на штрафстоянку еще и грузовик, поэтому он согласился на демонтаж.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 15.02.2017 г.»