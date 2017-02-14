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Руководителя агропредприятия из Челябинской области обвиняют в неуплате НДФЛ на 10 млн рублей
14.02.2017 г. 16:22
Фото с сайта sledcom.ru
Руководителя агропредприятия из Челябинской области обвиняют в неуплате НДФЛ на 10 млн рублей. В отношении коммерческого директора фирмы «Нижняя Санарка», которая входит в российско-казахстанский «Иволга-Холдинг», расследовалось уголовное дело о преступлении по уголовной статье «Неисполнение обязанностей налогового агента». Как уточнили в следственном управлении СК по Челябинской области, топ-менеджер предприятия добровольно возместил весь причиненный бюджету ущерб в ходе расследования. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
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