Фото с сайта chelmuseum.ru

Челябинцы смогут в лотерею выиграть осколок метеорита. Розыгрыш пяти небольших фрагментов приурочен к четырехлетию со дня падения. Его в среду, 15 февраля, устроит челябинский исторический музей. Осколки достанутся обладателям случайно выбранных билетов. Кроме того, в этот день для посетителей проведут тематическую экскурсию и позволят всем желающим прикоснуться к 500-килограммовому обломку небесного тела, который хранится в экспозиции. Мероприятие начнется в 15:00. Также запланирован показ документального фильма о падении челябинского метеорита.

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