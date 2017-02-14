- -10 ... -12 C°
- -4 ... -6 C°
- 57.7388р. - 0.3231
- 61.2955р. - 0.4707
-
13.02.2017 г. | 16:40
-
13.02.2017 г. | 16:15
Путаница с умершими бабушками в Челябинске произошла по вине сотрудника похоронного бюро
14.02.2017 г. 16:17
Путаница с умершими бабушками в Челябинске произошла по вине сотрудника похоронного бюро. Прокуратура разобралась в причинах инцидента, о котором стало известно в январе 2017 года. 78-летнюю и 91-летнюю женщин перепутали после смерти. Одна из семей получила тело и сразу похоронила умершую. Однако другая семья обнаружила ошибку и отказалась предавать земле постороннего человека, а также потребовала эксгумации родственницы через бюро судмедэкспертизы.
В конце концов последствия путаницы устранили, однако инцидентом заинтересовалась прокуратура и инициировала расследование. Оказалось, что виновником скандала стал работник организации, которая занимается доставкой тел умерших на экспертизу. Не исключено, что родственники дважды похороненных женщин потребуют взыскать с компании моральную компенсацию. Закон позволяет им это сделать.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram