Фото с сайта kaspyinfo.ru

Путаница с умершими бабушками в Челябинске произошла по вине сотрудника похоронного бюро. Прокуратура разобралась в причинах инцидента, о котором стало известно в январе 2017 года. 78-летнюю и 91-летнюю женщин перепутали после смерти. Одна из семей получила тело и сразу похоронила умершую. Однако другая семья обнаружила ошибку и отказалась предавать земле постороннего человека, а также потребовала эксгумации родственницы через бюро судмедэкспертизы.

В конце концов последствия путаницы устранили, однако инцидентом заинтересовалась прокуратура и инициировала расследование. Оказалось, что виновником скандала стал работник организации, которая занимается доставкой тел умерших на экспертизу. Не исключено, что родственники дважды похороненных женщин потребуют взыскать с компании моральную компенсацию. Закон позволяет им это сделать.

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Все новости за 14.02.2017 г.»