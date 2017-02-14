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13.02.2017 г. | 16:40
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13.02.2017 г. | 16:15
Студентки, сбитые на остановке возле ЮУрГУ, получат по 50 тыс. рублей от руководства вуза
14.02.2017 г. 16:14
Студентки, сбитые на остановке возле ЮУрГУ, получат по 50 тыс. рублей от руководства вуза. Распоряжение о выделении материальной помощи подписал ректор Александр Шестаков. Как сообщил пресс-секретарь вуза Дмитрий Руденок, спецкомиссия оценит степень безопасности участка, где произошла вчерашняя авария. Хотя остановка находится не на территории университета, ректор распорядился выяснить, какую угрозу она представляет для жизни и здоровья студентов. Там либо ограничат скоростной режим, либо перенесут парковку, либо установят столбики.
Страшное ДТП случилось днем в понедельник, 13 февраля, в районе остановки общественного транспорта напротив главного корпуса ЮУрГУ. Там столкнулись Mercedes Benz и внедорожник Lexus. Японская иномарка влетела в толпу людей. Серьезно пострадали четыре девушки в возрасте от 19 до 21 года, все - учащиеся университета. Их госпитализировали.
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