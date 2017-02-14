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Михаил Юревич пожаловался в Конституционный суд на федеральный закон о выборах
14.02.2017 г. 16:05
Михаил Юревич пожаловался в Конституционный суд на федеральный закон о выборах. Вместе с ним заявителем выступил столичный адвокат Игорь Трунов, сообщает "Коммерсантъ". Они оба баллотировались в Госдуму от Партии пенсионеров на сентябрьских выборах. Тогда весь список кандидатов сняли из-за выявленных нарушений. Оказалось, что партия выдвинула 169 кандидатов по 166 округам, в то время как закон предоставляет мандат только одному человеку. Лишних кандидатов ЦИК обнаружил в Кабардино-Балкарском и двух ставропольских округах.
Михаил Юревич и Игорь Трунов считают, что из-за несовершенства закона "О выборах депутатов Госдумы" их права были нарушены. Они заявляют, что возможность избирать и быть избранным носит индивидуальный, а не коллективный характер, поэтому выдвинутые по округам, где нарушений не было, не должны страдать из-за ошибок, допущенных партией в других округах.
Это уже вторая жалоба в Конституционный суд от бывшего губернатора Челябинской области и юриста. Они подали заявление сразу после выборов, однако в ноябре прошлого года КС вернул документ, сославшись на несоблюдение процедуры ее подачи. Кроме того, Юревич и Трунов обратились по тому же поводу в Европейский суд по правам человека и потребовали компенсацию в 100 тыс. евро.
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