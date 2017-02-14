Челябинск
- -10 ... -12 C°
- -4 ... -6 C°
- 57.7388р. - 0.3231
- 61.2955р. - 0.4707
Нескучное право
-
13.02.2017 г. | 16:40
-
13.02.2017 г. | 16:15
Топ-5 новостей Челябинска
Остановки в Челябинске проверят на безопасность
14.02.2017 г. 15:45
Фото с сайта ptzgovorit.ru
Остановки в Челябинске проверят на безопасность. С 15 по 21 февраля в городе пройдет рейд по выявлению комплексов, которые представляют угрозу для жизни и здоровья жителей. А таких мест, судя по количеству жалоб, поступивших в отделение "Молодой гвардии", немало. Чаще всего горожане возмущаются из-за того, что остановки маршрутного транспорта расположены в неудобных местах или вовсе не имеют специальных ограждений. В течение недели молодогвардейцы будут составлять список объектов, не соответствующих техническим требованиям. Результаты мониторинга озвучат представителям профильных ведомств на круглом столе.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 25.10.2016 г. На проспекте Ленина в Челябинске появятся теплые остановки с Wi-Fi
- 09.03.2016 г. Остановки в Челябинской области оснастят подсветкой, «зарядниками» для телефонов и антивандальными скамейками
- 21.11.2013 г. На остановках Челябинска поставят 150 современных комплексов.
- 14.11.2013 г. В Челябинске неизвестные меняют таблички с названием остановок.
- 13.11.2013 г. В Челябинске оборудуют тридцать остановочных комплексов.