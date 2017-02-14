Фото с сайта ptzgovorit.ru

Остановки в Челябинске проверят на безопасность. С 15 по 21 февраля в городе пройдет рейд по выявлению комплексов, которые представляют угрозу для жизни и здоровья жителей. А таких мест, судя по количеству жалоб, поступивших в отделение "Молодой гвардии", немало. Чаще всего горожане возмущаются из-за того, что остановки маршрутного транспорта расположены в неудобных местах или вовсе не имеют специальных ограждений. В течение недели молодогвардейцы будут составлять список объектов, не соответствующих техническим требованиям. Результаты мониторинга озвучат представителям профильных ведомств на круглом столе.

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Все новости за 14.02.2017 г.»