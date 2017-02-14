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Участок под многоэтажку на улице Энгельса на аукционе подорожал в 25 раз
14.02.2017 г. 13:59
Фото с сайта chelfond.ru
Участок под многоэтажку на улице Энгельса на аукционе подорожал в 25 раз. Стартовая цена сравнительно небольшой территории - 394 тыс. рублей - в ходе торгов повышалась 800 раз. В итоге выигравший в борьбе восьми компаний покупатель заплатил за нее 10 млн 116 тыс. рублей. Победителем стала организация под названием «Офис». Она сможет арендовать участок площадью около 760 квадратных метров в течение 32 месяцев. На площадке должны построить многоквартирный жилой дом.
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