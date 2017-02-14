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Кировку на доступность для инвалидов проверит каскадер
14.02.2017 г. 13:47
Фото с сайта invastyle.ru
Кировку на доступность для инвалидов проверит каскадер. Активисты «Молодой гвардии» в среду, 15 февраля, организуют акцию по мониторингу удобства главной пешеходной улицы Челябинска для маломобильных групп населения. Авторы идеи не стали приглашать к сотрудничеству людей с ограничениями здоровья, а позвали каскадера. На инвалидной коляске он попробует проехать по Кировке и посетить несколько зданий. По итогам проверки молодогвардейцы напишут о неудобных для инвалидов местах и направят в надзорные органы требования устранить недочеты.
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