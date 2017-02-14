Фото с сайта news.sarbc.ru

В Сосновском районе шестой день ищут пропавшую мать 4-летнего ребенка. 26-летняя Юлия Плеханова ушла из дома в поселке Рощино 8 февраля, и до сих пор о ней ничего не известно. Молодая женщина не выходит на связь. Отдел МВД России по Сосновскому району распространил ориентировку.

Юлия Плеханова среднего роста, худощавого телосложения, у нее длинные русые волосы. В день пропажи была одета в серую кроличью шубу, коричневые джинсы и черные сапоги. Дома Юлию ждет 4-летняя дочь. Всех, кто видел пропавшую или может предоставить какую-либо информацию о ней, просят сообщать по телефонам: +79507442252 или 02.

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