Фото: УГИБДД по Челябинску

16-летняя девочка пострадала в аварии на ЧМЗ. ДТП случилось в понедельник, 13 февраля, в 08 часов 35 минут на улице Обухова возле дома №8. 34-летний мужчина за рулем Renault наехал на ребенка, пересекавшего дорогу в неустановленном месте. Девочка получила ушиб коленного сустава, медики направили ее на амбулаторное лечение. По факту ДТП стартовало административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшедшего, сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.

Фото: УГИБДД по Челябинску

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