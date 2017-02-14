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13.02.2017 г. | 16:15
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16-летняя девочка пострадала в аварии на ЧМЗ
14.02.2017 г. 13:27
Фото: УГИБДД по Челябинску
16-летняя девочка пострадала в аварии на ЧМЗ. ДТП случилось в понедельник, 13 февраля, в 08 часов 35 минут на улице Обухова возле дома №8. 34-летний мужчина за рулем Renault наехал на ребенка, пересекавшего дорогу в неустановленном месте. Девочка получила ушиб коленного сустава, медики направили ее на амбулаторное лечение. По факту ДТП стартовало административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшедшего, сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.
Фото: УГИБДД по Челябинску
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