Фото: УГИБДД по Челябинску

ВАЗ в Челябинске врезался в столб и перевернулся. Авария произошла на улице Героев Танкограда в понедельник, 13 февраля. В 21 час 20 минут возле дома 79 «П»/2 36-летний водитель ВАЗ 2109 не справился с управлением и въехал в опору электропередач. После этого машина опрокинулась. В результате травмы получил сам водитель. Его доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах произошедшего, сообщили в пресс-службе городского управления автоинспекции.

Фото: УГИБДД по Челябинску

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