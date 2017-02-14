Челябинск
- -10 ... -12 C°
- -4 ... -6 C°
- 57.7388р. - 0.3231
- 61.2955р. - 0.4707
Нескучное право
-
13.02.2017 г. | 16:40
-
13.02.2017 г. | 16:15
Топ-5 новостей Челябинска
Женщина в Магнитогорске бросилась под колеса кроссовера
14.02.2017 г. 13:17
Фото с сайта vk.com
Женщина в Магнитогорске бросилась под колеса кроссовера. Кадры ДТП попали на запись видеорегистратора. Ролик сегодня утром, 14 февраля, опубликовал очевидец в паблике "На дорогах Магнитки". Инцидент произошел в темное время суток на пересечении улиц Советской Армии и Суворова. Женщина в капюшоне некоторое время стояла на пешеходном переходе. Зеленого сигнала светофора она не дождалась и побежала через дорогу. В это время для автомобилистов мигал желтый. Водитель кроссовера не успел затормозить и совершил наезд на пешехода. Как сообщили очевидцы в комментариях, женщина осталась жива, но находилась в шоковом состоянии.
Видео: Константин Раздымахин / vk.com
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 14.02.2017 г. Водитель в Миассе проехал на красный и сбил 14-летнюю девочку
- 07.02.2017 г. Внедорожник в Челябинске сбил на «зебре» мать с 6-летним ребенком
- 07.02.2017 г. Автоледи на внедорожнике сбила мальчика, шедшего по «зебре» на зеленый свет
- 07.02.2017 г. Мужчина на Jaguar сбил пешеходов на тротуаре и бросил машину на месте ДТП
- 01.02.2017 г. В Челябинске будут судить мужчину, бросавшегося под дорогие машины ради получения денег