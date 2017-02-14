Фото с сайта vk.com

Женщина в Магнитогорске бросилась под колеса кроссовера. Кадры ДТП попали на запись видеорегистратора. Ролик сегодня утром, 14 февраля, опубликовал очевидец в паблике "На дорогах Магнитки". Инцидент произошел в темное время суток на пересечении улиц Советской Армии и Суворова. Женщина в капюшоне некоторое время стояла на пешеходном переходе. Зеленого сигнала светофора она не дождалась и побежала через дорогу. В это время для автомобилистов мигал желтый. Водитель кроссовера не успел затормозить и совершил наезд на пешехода. Как сообщили очевидцы в комментариях, женщина осталась жива, но находилась в шоковом состоянии.

Видео: Константин Раздымахин / vk.com

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