- -10 ... -12 C°
- -4 ... -6 C°
- 57.7388р. - 0.3231
- 61.2955р. - 0.4707
-
13.02.2017 г. | 16:40
-
13.02.2017 г. | 16:15
Объем инвестиций в строительство РМК-Арены в Челябинске составит 5 млрд рублей
14.02.2017 г. 13:09
Объем инвестиций в строительство РМК-Арены в Челябинске составит 5 млрд рублей. Планируется, что многофункциональный спортивный комплекс появится в городе через шесть лет. Вводиться в эксплуатацию объект будет в четыре очереди.
Ранее сообщалось, что "Русская медная компания" планирует создать на набережной реки Миасс, в пешей доступности от лесопарка, крупный спортивный комплекс "Арена". В него будут входить ледовая площадка, территория для активных видов спорта, а также инфраструктура вдоль Миасса. По мнению губернатора Бориса Дубровского, проект сможет стать еще одним важным объектом подготовки Челябинска к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС, которые Южный Урал готовится принять в 2020 году.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 31.01.2017 г. Конгресс-холл к саммиту ШОС в Челябинске начнут строить в феврале 2017 года
- 30.01.2017 г. Возле цирка в Челябинске построят новую дорожную развязку к саммиту ШОС
- 23.01.2017 г. Челябинская область представит Клуб губернаторов в штаб-квартире ШОС
- 23.01.2017 г. Голосование за лучший объект к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске продлили на месяц
- 26.12.2016 г. Борис Дубровский заявил, что Челябинск могут лишить саммита ШОС