Фото с сайта www.rmk-group.ru

Объем инвестиций в строительство РМК-Арены в Челябинске составит 5 млрд рублей. Планируется, что многофункциональный спортивный комплекс появится в городе через шесть лет. Вводиться в эксплуатацию объект будет в четыре очереди.

Ранее сообщалось, что "Русская медная компания" планирует создать на набережной реки Миасс, в пешей доступности от лесопарка, крупный спортивный комплекс "Арена". В него будут входить ледовая площадка, территория для активных видов спорта, а также инфраструктура вдоль Миасса. По мнению губернатора Бориса Дубровского, проект сможет стать еще одним важным объектом подготовки Челябинска к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС, которые Южный Урал готовится принять в 2020 году.

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Все новости за 14.02.2017 г.»