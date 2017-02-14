Фото с сайта chelavtotrans.ru

Бюджет задолжал челябинским транспортникам более 1 млрд рублей. Многие годы им не компенсировали расходы на предоставление бесплатного проезда льготникам. Это стало одной из причин бедственного положения, в котором оказались муниципальные перевозчики. Об этом заявил «URA.RU» депутат гордумы Константин Нациевский.

"Во многом из-за этого "Челябавтотранс" стал банкротом. Подчеркну, что платежи перестали поступать еще до прихода нынешних властей. И только в текущем году в бюджет заложили деньги на компенсацию проезда льготников", — сказал Нациевский.

Это не единственная проблема, по словам парламентария. "Частники дублируют муниципальные маршруты, автопарки и депо переданы непонятно кому, договоры на ремонт автобусов заключены с посторонней фирмой при закрытии собственных мастерских", - подчеркнул он. Депутат намерен получить материалы проверки Контрольно-разведывательного управления, чтобы подтвердить свои данные.

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