Фото с сайта gubernator74.ru

Евгений Тефтелев призвал челябинцев любить не только женщин. С таким обращением мэр Челябинска выступил накануне Дня всех влюбленных. "Любовь – это жизнь, это стимул. Мне кажется, что это нормально, надо любить, любить не только женщин, но и город, любить "Трактор", переживать за "Металлург", – отметил Евгений Тефтелев. Также он рассказал, что сам положительно относится к иностранному празднику. "14 февраля как-то ввернулось и постепенно добавилось в число позитивных праздников, которые любят отмечать челябинцы", - заключил глава города.

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Все новости за 14.02.2017 г.»