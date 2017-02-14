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У челябинца угнали внедорожник Mercedes с парковки у областной ГИБДД
14.02.2017 г. 12:29
У челябинца угнали внедорожник Mercedes с парковки у областной ГИБДД. Элитную машину вскоре нашли, а дерзкому похитителю удалось скрыться. Инцидент произошел в понедельник, 13 февраля, около 18 часов. Владелец автомобиля Mercedes-Benz GLK приехал к зданию областной ГИБДД на улице Харлова после того, как на его объявление о продаже машины откликнулся покупатель. Не ожидая подвоха, автовладелец пустил мужчину за руль и позволил завести внедорожник. «Покупатель» попросил посмотреть, горят ли задние фонари машины. Как только продавец вышел из салона, мужчина резко взял с места и скрылся из вида.
Машину обманутому автомобилисту вернули сегодня утром - ее нашли в одном мз гаражей в Ленинском районе. Теперь полиция занята поисками угонщика. На вид ему около 25 лет, автовладелец также запомнил, что на лице мужчины были усы.
Фото с сайта 31tv.ru
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