Фото с сайта 31tv.ru

У челябинца угнали внедорожник Mercedes с парковки у областной ГИБДД. Элитную машину вскоре нашли, а дерзкому похитителю удалось скрыться. Инцидент произошел в понедельник, 13 февраля, около 18 часов. Владелец автомобиля Mercedes-Benz GLK приехал к зданию областной ГИБДД на улице Харлова после того, как на его объявление о продаже машины откликнулся покупатель. Не ожидая подвоха, автовладелец пустил мужчину за руль и позволил завести внедорожник. «Покупатель» попросил посмотреть, горят ли задние фонари машины. Как только продавец вышел из салона, мужчина резко взял с места и скрылся из вида.

Машину обманутому автомобилисту вернули сегодня утром - ее нашли в одном мз гаражей в Ленинском районе. Теперь полиция занята поисками угонщика. На вид ему около 25 лет, автовладелец также запомнил, что на лице мужчины были усы.

Фото с сайта 31tv.ru

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