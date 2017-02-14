Фото с сайта doc24.ru

Сервис BlaBlaCar отменил комиссионный сбор на маршруте Челябинск-Екатеринбург. Взнос в размере 20% от стоимости поездки ввели в 2016 году, причем отрезок между двумя уральскими миллионниками стал первым направлением, на котором появилась комиссия. Впоследствии организаторы сервиса планировали распространить аналогичную практику по всей России. Правда, сразу после нововведений количество активных пользователей сервиса уменьшилось, поскольку стоимость поездки по маршруту Челябинск-Екатеринбург стала мало отличаться от цены билета на рейсовый автобус. Однако организаторы назвали опыт с введением сборов удачным. Тем не менее, на данный момент за услуги поиска попутчиков пользователям больше не нужно платить.

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Все новости за 14.02.2017 г.»