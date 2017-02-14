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Власти Челябинской области утвердили 12 способов для упрощения ведения бизнеса в регионе
14.02.2017 г. 12:00
Власти Челябинской области утвердили 12 способов для упрощения ведения бизнеса в регионе. Дорожные карты по целевым программам разработало агентство стратегических инициатив по поручению президента Владимира Путина. До 1 марта целевые модели по формированию благоприятного инвестклимата отправят на рассмотрение в правительство России.
Все меры поддержки предпринимателей были утверждены губернатором Борисом Дубровским в ходе совещания. Они касаются сокращения сроков техприсоединения к сетям ресурсоснабжения, а также выдачи разрешительных документов в сфере землепользования и градостроительства. Кроме того, чиновники постараются оптимизировать контрольно-надзорную деятельность. Особое внимание уделят работе с инвесторами, ведь в основном усилия направлены на продвижение Челябинской области в рейтинге инвестпривлекательности регионов.
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
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