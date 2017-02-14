Фото с сайта ullica.ru

Спасатели в Магнитогорске вернули к жизни упавшего с моста мужчину. Все случилось вечером в понедельник, 13 февраля. Один из рыбаков, находившийся на берегу реки Урал, заметил, как в воду спрыгнул мужчина. В районе Южного моста, где это произошло, вода не замерзает, и молодой человек стал тонуть. Рыбак сразу же выбежал на трассу, остановил машину и попросил вызвать помощь. На место прибыли сотрудники поисково-спасательной службы. Они на лодке подплыли к мужчине и достали из воды. На тот момент признаков жизни он не подавал. Тогда спасатели оказали ему первую доврачебную помощь, после чего молодой человек начал дышать. Далее его передали медикам. Сейчас 30-летний магнитогорец находится в реанимации. В его вещах была найдена записка суицидального содержания.

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