Источник: Пресс-служба управления культуры Челябинска

Кинофестиваль «Полный артхаус» в Челябинске начнется с органного концерта. Живая музыка будет сопровождать неизвестные фрагменты фильмов режиссера Леонида Оболенского. Его памяти посвятят церемонию открытия 17 февраля, на которой выступит московская органистка Екатерина Мельникова. В субботу, 18 февраля, откроется выставка архивных материалов, связанных с работой Андрея Тарковского. На большом экране продемонстрируют фильм «Андрей Рублев».

Всего в рамках фестиваля представят семь программ. Зрители увидят новые фильмы «Дама пик» Павла Лунгина и «Ученик» Кирилла Серебренниокав, а также ретроспективу лент Анджея Вайды, в том числе скандально известную «Катынь».

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Все новости за 14.02.2017 г.»