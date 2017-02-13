Фото с сайта sledcom.ru

Челябинец в пьяной драке избил и поджег женщину. Инцидент произошел в субботу,11 февраля. В одном из домов по улице Томинской 35-летний мужчина и 50-летняя женщина вместе пили. Между ними разгорелся скандал. Челябинец несколько раз ударил знакомую по голове, а потом облил горючей жидкостью и поджег. Пострадавшая получила ожоги головы, шеи и левой кисти. Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по области, мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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Все новости за 13.02.2017 г.»