Почему в Таиланде запрещено наступать на монеты и банкноты?

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"Нескучное право" приветствует вас! Давайте задумаемся на секунду, что такое патриотизм? Где грань между любовью к своей родине и ненужным фанатизмом? Вопрос, пожалуй, неоднозначный.

Так, все, наверное, согласятся, что надругательство над Государственным флагом должно караться. В России, кстати, это влечет за собой уголовную ответственность.

Но некоторые законы зарубежных стран вызывают улыбку. И самую широкую из них, пожалуй, – законы страны клинового листа - Канады. Знаете ли вы, что все вывески в этой стране должны быть оформлены на французском языке? Конечно, допустимы также вывески на английском, вероятно, в качестве дани уважения к его статусу международного языка, но в этом случае буквы английской надписи должны быть по размеру в два раза меньше букв французских. Вот ведь где, оказывается, размер имеет значение. Примечательно, что законов, регламентирующих использование надписей на других языках, не существует.

Но это еще не все. Каждая пятая песня, звучащая в эфире на всех радиостанциях страны, в обязательном порядке должна исполняться гражданином Канады. Видимо, именно поэтому песни Селин Дион и Аврил Лавин крутят так часто.

Но закончим с Канадой и переберемся в Европу. Во Франции гражданская честь, по мнению законодателя, может быть поругана, если держатель свиньи назовет ее в честь императора Наполеона Бонапарта.

Похожее уважительное отношение к первым лицам государства закреплено в законе Таиланда, согласно которому строго запрещено наступать на любые монеты и банкноты национальной валюты из-за того, что на них изображен лик короля.

Все новости за 13.02.2017 г.»