Фото: Андрей Лeyтин / vk.com

Водитель протаранившего остановку Lexus оказался злостным нарушителем скоростного режима. За прошедший год он дважды привлекался к ответственности за быструю езду. Оба штрафа пришли с камер. МВД опубликовало официальную информацию о жутком ДТП, которое произошло сегодня, 13 февраля, возле ЮУрГУ. В 13:10 минут на пешеходном переходе напротив главного корпуса университета столкнулись Lexus и Mercedes. После этого японская иномарка вылетела на остановку. Пострадали четыре девушки, которые стояли у края проезжей части. В сообщении говорится, что им от 19 до 21 года. Также Lexus задел маршрутку, которая в свою очередь ударила еще один пассажирский микроавтобус, рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинской области.

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