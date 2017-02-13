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Член президентского Совета по правам человека усмотрел нарушения Европейской Конвенции в делах Сандакова. Московский эксперт, председатель "Комитета за гражданские права" Андрей Бабушкин, изучив материалы по двум уголовным делам экс-чиновника, пришел к выводу, что силовики оказывают систематическое давление не только на обвиняемого, но и на его семью. Родственникам поступают угрозы, в том числе о заключении под стражу жены Николая Сандакова, которая не имеет отношения к уголовным делам.

По словам правозащитника, органы следствия и суд «преследуют цели, не связанные с интересами правосудия». Кроме того, Бабушкин констатирует, что время содержания бывшего вице-губернатора под стражей превышает предельно допустимый срок, а уголовные дела не были объединены в одно производство. В этих фактах правозащитник видит умышленные действия против гражданских прав обвиняемого. Данное заявление направлено в адрес генерального прокурора, а копии - в администрацию президента и в Следственный комитет России.

Николая Сандакова обвиняют в мошенничестве.Также бывшему вице-губернатору вменяют уголовные статьи о подстрекательстве к преступлению путем сговора и неправомерном доступе к охраняемой информации. Недавно следствие предъявило ему обвинение по новому делу — в получении взятки на сумму 1,3 млн рублей.

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