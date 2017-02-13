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13.02.2017 г. | 16:40
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13.02.2017 г. | 16:15
Как не стать жертвой мошенников при покупке электронного полиса ОСАГО - рекомендации ЦБ
13.02.2017 г. 15:49
Южноуральские автомобилисты рискуют стать жертвами мошенничеств с е-полисами ОСАГО. Банк России предупредил водителей об участившихся случаях появления в интернете сайтов-клонов крупных страховых компаний. Страницы частично или полностью повторяют дизайн и цветовое решение официального сайта известных страховщиков, при этом адрес фиктивного ресурса незначительно отличается от настоящего. Мошенники размещают заявление для оформления полиса и номер счета, куда клиенту предлагают перечислить деньги. Чаще всего для приема платежей они используют электронные кошельки. Настоящие страховые компании предпочитают для этого банковские карты.
Специалисты советуют внимательно относиться к выбору ресурса для оформления ОСАГО и проверять адреса сайтов страховых компаний. Рекомендуется пользоваться ссылками, размещенными на сайте Российского союза автостраховщиков по адресу www.autoins.ru в разделе «Электронный полис ОСАГО». При малейшем подозрении нужно звонить на официальную горячую линию страховой компании и уточнять детали.
"В сети Интернет также появились сайты с перечнем страховых компаний и возможностью приобретения полиса ОСАГО на этих же сайтах. Электронные полисы ОСАГО, приобретенные на подобных сайтах, недействительны, поскольку, согласно действующему законодательству, договор ОСАГО в электронном виде может быть заключен только на официальном сайте страховой компании", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Центрального Банка.
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