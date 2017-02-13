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13.02.2017 г. | 16:40
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13.02.2017 г. | 16:15
У продавца из Чесменского района арестовали спутниковую «тарелку» за долги перед магазином
13.02.2017 г. 15:39
У продавца из Чесменского района арестовали спутниковую «тарелку» за долги перед магазином. 24-летней женщине пришлось продать антенну из-за того, что во время смены за прилавком образовалась недостача в размере 32 тыс. рублей. Владелец магазина подал на уволенную нерадивую сотрудницу в суд. Однако, несмотря на постановление о выплате денег, экс-продавец не спешила с расчетом. бездействие она объясняла низким доходом, который составляет пособия по безработице и на двоих маленьких детей, а также алименты от бывшего мужа.
Домой к должнице явились приставы и арестовали спутниковую антенну-«тарелку». Имущество оценили в 5 тыс. рублей. Не дожидаясь изъятия на реализацию, женщина сама продала устройство и перечислила деньги на спецсчет приставов.
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