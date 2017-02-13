Фото с сайта www.bilettorg.ru

Оркестр Аргентинского танго сыграет в День Влюбленных на ж/д вокзале в Челябинске. Выступление коллектива "Milonga Orquestra" начнется 14 февраля в 11.30. Оно будет проходить на втором этаже здания. Прозвучат девять композиций известных аргентинских музыкантов. Это мероприятие откроет серию ежемесячных выступлений в рамках проекта "Сердце города". В течение года вокзалы на Южно-Уральской железной дороге будут местом исполнения музыкальных, танцевальных и вокальных номеров.

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Все новости за 13.02.2017 г.»