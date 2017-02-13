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13.02.2017 г. | 16:40
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13.02.2017 г. | 16:15
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Мужчина с игрушечным пистолетом пытался ограбить магазин на ЧТЗ
13.02.2017 г. 15:13
Фото с сайта Point.md
Мужчина с игрушечным пистолетом пытался ограбить магазин на ЧТЗ. Нетрезвый челябинец с муляжом огнестрельного оружия явился в торговую точку на улице Ржевской. Он взял с одной из полок бутылку с горячительным напитком и мимо кассы двинулся к выходу. Сотрудники магазина попытались задержать похитителя. В ответ мужчина извлек бутафорский пистолет и стал угрожать продавцам, забыв про краденую бутылку. Уйти «вооруженному» игрушкой грабителю не удалось - его задержали прибывшие полицейские. Оказалось, что 33-летний грабитель-неудачник уже имеет судимость. Теперь ему грозит пять лет тюрьмы за хулиганство.
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