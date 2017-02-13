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13.02.2017 г. | 16:40
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13.02.2017 г. | 16:15
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Пьяный магнитогорец порезался насмерть, круша мебель на глазах у жены
13.02.2017 г. 14:58
Фото с сайта VipLab.org
Пьяный магнитогорец порезался насмерть, круша мебель на глазах у жены. Трагедия во время бытовой ссоры произошла в пятницу, 10 февраля. Нетрезвый 38-летний мужчина после конфликта с супругой пришел в ярость и стал крушить в квартире все, что попадалось под руку. Один из ударов пришелся на застекленную дверь. Крупный осколок вылетел из проема и воткнулся мужчине в ногу, повредив бедренную артерию. Дебошир за короткое время потерял много крови и скончался на месте. По факту смерти мужчины СК начал проверку.
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