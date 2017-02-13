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13.02.2017 г. | 16:40
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13.02.2017 г. | 16:15
Для подготовки Челябинска к Еврочелленджу создали рабочую группу
13.02.2017 г. 14:56
Для подготовки Челябинска к Еврочелленджу создали рабочую группу. Совместно с руководством ледовой арены «Трактор» она будет решать технические, организационные и финансовые условия проведения матча. Свою поддержку проведению международной спортивной встречи выразил губернатор Борис Дубровский.
"Матч станет замечательным подарком нашим многочисленным хоккейным болельщикам", - отметил глава области.
Челябинск претендует на проведение матчей Еврочелленджа между хоккеистами России и Франции. Наряду с южноуральской столицей рассматриваются варианты Казани и Ярославля. Пока идет параллельный анализ всех трех кандидатур. Ожидается, что игры пройдут 10 и 16 апреля. Помимо сборной Франции, соперниками россиян в весеннем турнире Еврочелленджа станут швейцарцы. Этот матч для нашей сборной будет выездным.
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