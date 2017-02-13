Фото с сайта vk.com

Классик американского постмодерна издал на русском языке книгу про челябинский метеорит. В продаже появился роман известного писателя Донна Деллило «Ноль К». В свое время газета The New York Times включила сразу три его произведения в список лучших американских книг, написанных за последние 25 лет.

Действие новой работы происходит в криогенной лаборатории в окрестностях Челябинска, посетители и сотрудники которой испытывают на себе мистические последствия падения болида. Главный герой - американский миллиардер привозит на Южный Урал свою неизлечимо больную раком жену. Он хочет заморозить ее тело и уснуть вместе с ней.

Параллельно рассказывается история его сына, поднимаются вопросы терроризма, конфликта поколений, жизни и смерти, опасности технического прогресса, несколько строк посвящены даже событиям на Украине. На английском языке роман вышел в мае 2016 года. Релиз в России состоялся в начале февраля, как раз к грядущей годовщине падения метеорита.

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Все новости за 13.02.2017 г.»