Фото: Пресс-служба «Уралкуз»

В Челябинской области создали детали из жаропрочного сплава для ракет-носителей комплекса «Ангара». Партия раскатных колец завода «Уральская кузница» пойдет на производство двигателей новых космических аппаратов. Как сообщили в пресс-службе предприятия, разрабатываемые ракеты-носители не будут наносить вред экологии. Они будут введены в эксплуатацию на российских космодромах - Плесецк и Восточный.

Завод «Уральская кузница» обслуживает отечественное ракетостроение с 1969 года. Предприятие специализируется на выплавке стали с особыми жаропрочными свойствами.

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