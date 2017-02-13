Челябинск
- -12 ... -14 C°
- -1 ... -3 C°
- 58.0619р. - 0.7838
- 61.7662р. - 0.9162
Нескучное право
-
13.02.2017 г. | 16:40
-
13.02.2017 г. | 16:15
Топ-5 новостей Челябинска
Экс-бухгалтеру в Челябинске грозит тюремный срок за отмывание 15 млн рублей
13.02.2017 г. 14:26
Фото с сайта www.n71.ru
Экс-бухгалтеру в Челябинске грозит тюремный срок за отмывание 15 млн рублей. Сотрудницу частной компании поймали на том, что она похитила банковские средства на сумму 15 млн рублей. Чтобы легализовать деньги, женщина перечислила их на фиктивные расчетные счета фирм и индивидуальных предпринимателей. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. На обвиняемую завели уголовное дело, максимальный срок, который грозит за данное финансовое преступление - семь лет лишения свободы.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 08.02.2017 г. 8 млн рублей были похищены при ремонте Публичной библиотеки
- 03.02.2017 г. Экс-глава Саткинского района и его подчиненные пойдут под суд за махинации с квартирами
- 01.02.2017 г. Преступная группа из 18 человек украла у банка в Челябинске 22 млн рублей
- 24.01.2017 г. Мошенник без паспорта заставил челябинок взять ему кредитов на 4 млн
- 16.01.2017 г. В Дагестане поймали мужчину, который обманом забирал деньги у челябинцев