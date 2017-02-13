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Экс-бухгалтеру в Челябинске грозит тюремный срок за отмывание 15 млн рублей. Сотрудницу частной компании поймали на том, что она похитила банковские средства на сумму 15 млн рублей. Чтобы легализовать деньги, женщина перечислила их на фиктивные расчетные счета фирм и индивидуальных предпринимателей. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. На обвиняемую завели уголовное дело, максимальный срок, который грозит за данное финансовое преступление - семь лет лишения свободы.

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Все новости за 13.02.2017 г.»