Фото с сайта gubernator74.ru

Товарооборот между Челябинской и Курганской областями достиг 6 млрд рублей. За год регионам удалось нарастить объем продаж на 17%. "Тем не менее, доля Курганской области в нашем межрегиональном товарообороте меньше 1 процента. Нам есть, куда расти и контакты с нашими соседями нужно усиливать", – подчеркнул Борис Дубровский.

Губернатор поручил минэконому развивать программу межрегионального сотрудничества двух областей, которая действует с 2015 года.

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Все новости за 13.02.2017 г.»