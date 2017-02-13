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Товарооборот между Челябинской и Курганской областями достиг 6 млрд рублей
13.02.2017 г. 14:23
Фото с сайта gubernator74.ru
Товарооборот между Челябинской и Курганской областями достиг 6 млрд рублей. За год регионам удалось нарастить объем продаж на 17%. "Тем не менее, доля Курганской области в нашем межрегиональном товарообороте меньше 1 процента. Нам есть, куда расти и контакты с нашими соседями нужно усиливать", – подчеркнул Борис Дубровский.
Губернатор поручил минэконому развивать программу межрегионального сотрудничества двух областей, которая действует с 2015 года.
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