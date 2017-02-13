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13.02.2017 г. | 16:40
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13.02.2017 г. | 16:15
В горсаду Пушкина на Масленицу проведут мастер-класс по росписи баранок
13.02.2017 г. 14:02
В горсаду Пушкина на Масленицу проведут мастер-класс по росписи баранок. Проводы зимы там, как и в большинстве парков и скверов области, состоятся 25 февраля. Кроме арт-перформанса с хлебобулочными изделиями, гостей горсада ожидают конкурсы скворечников и необычных картин. Также там состоится концерт творческих коллективов и фотосессия в народных образах. В парке Гагарина в этот день пройдут игры, конкурсы и музыкальное представление.
В Чебаркуле Масленицу будут праздновать на площади Ленина. В Кыштыме, как ожидается, на центральную городскую площадь выйдет более 5 тыс. жителей. Они будут водить хороводы, примут участие в традиционных спортивных состязаниях - боях мешками, перетягивании каната, лазании на столб.
В Сатке Масленицу готовятся отметить с особым размахом - в субботу, 25 февраля, - возле ДК "Строитель", в воскресенье, 26 февраля, - на площадке рядом с ДК "Магнезит" и возле ДК "Металлург". Масленица пройдет и в "Солнечной долине" в финальный день этапа Кубка мира по фристайлу, 25 февраля. Зрителям обещают не только захватывающее спортивное состязание, но и праздник с блинами, скоморохами и сожжением чучела зимы.
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