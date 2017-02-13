Фото с сайта ufirms.ru

Челябинская область повысила позицию в рейтинге инвестпривлекательности регионов. Эксперты Национального рейтингового агентства обнародовали данные исследования за 2016 год. По его результатам Южный Урал оказался ровно в середине списка. Регион вошел в число девяти территорий, где произошли изменения к лучшему. Его поставили в зону средней привлекательности.

Аналитики отмечают, что выровнять ситуацию с инвестициями удалось за счет корректировки отраслевой структуры экономики, привлечения новых инвесторов и поддержки существующих отраслей. Кроме того, появляются новые источники иностранного капитала, например, китайские. Это восполняет пробел от ухода ряда европейских инвесторов.

Среди регионов с «высоким уровнем инвестиционной привлекательности» по-прежнему остаются Москва и Санкт-Петербург, примыкающие к ним области, а также регионы со значительным ресурсным потенциалом - Тюменская, Томская и Сахалинская области.

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Все новости за 13.02.2017 г.»