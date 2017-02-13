- -12 ... -14 C°
- -1 ... -3 C°
- 58.0619р. - 0.7838
- 61.7662р. - 0.9162
-
13.02.2017 г. | 16:40
-
13.02.2017 г. | 16:15
Челябинская область повысила позицию в рейтинге инвестпривлекательности регионов
13.02.2017 г. 13:58
Челябинская область повысила позицию в рейтинге инвестпривлекательности регионов. Эксперты Национального рейтингового агентства обнародовали данные исследования за 2016 год. По его результатам Южный Урал оказался ровно в середине списка. Регион вошел в число девяти территорий, где произошли изменения к лучшему. Его поставили в зону средней привлекательности.
Аналитики отмечают, что выровнять ситуацию с инвестициями удалось за счет корректировки отраслевой структуры экономики, привлечения новых инвесторов и поддержки существующих отраслей. Кроме того, появляются новые источники иностранного капитала, например, китайские. Это восполняет пробел от ухода ряда европейских инвесторов.
Среди регионов с «высоким уровнем инвестиционной привлекательности» по-прежнему остаются Москва и Санкт-Петербург, примыкающие к ним области, а также регионы со значительным ресурсным потенциалом - Тюменская, Томская и Сахалинская области.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 27.01.2017 г. Агентство инвестразвития Челябинской области в этом году увеличит привлечение инвестиций вдвое
- 13.01.2017 г. Фонд развития промышленности выделил Челябинской области 260 млн на инвестпроекты
- 26.12.2016 г. В Челябинске планируют построить два новых микрорайона, стадион и комплекс по разведению рыбы
- 15.12.2016 г. Чиновники будут нести личную ответственность. Борис Дубровский взялся за улучшение делового климата
- 07.12.2016 г. Борис Дубровский поручил чиновникам за год вывести Челябинскую область в десятку рейтинга инвестпривлекательности