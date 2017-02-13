Фото: Александр Корч / vk.com/overhear_susu

Четырех человек увезли на скорой после страшного ДТП возле ЮУрГУ. Как сообщила пресс-секретарь горздрава Ирина Пономарева, у всех пострадавших травмы различной степени тяжести. Одного человека доставили в дорожную больницу, второго - в третью областную, еще двоих - в первую городскую. Авария произошла сегодня, 13 февраля, напротив главного корпуса университета около 13:20. Столкнулись Lexus и Mercedes. После этого японская иномарка вылетела на остановку - в толпу людей. Одна из очевидцев ДТП Виктория рассказала корреспонденту "Челябинского эха", как все случилось.

«Я стояла через дорогу от той остановки, где стояли люди. Черный джип несся по дороге, там же выезжала белая машина. Черный врезался в белую, после чего протаранил толпу людей, врезался в столб, также врезался в две маршрутки. Сразу крики девушек послышались, стоны», - рассказала Виктория.

По данным очевидцев, Lexus ехал по проспекту Ленина на мигающий зеленый сигнал светофора, Mercedes заворачивал к ЮУрГУ. В этот момент и произошло столкновение. В итоге Lexus вынесло на остановку, прямо на людей, а Mercedes развернуло.

Фото: Александр Корч / Группа ВКонтакте Подслушано в ЮУрГУ

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 13.02.2017 г.»