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13.02.2017 г. | 16:40
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13.02.2017 г. | 16:15
Возле ЮУрГУ внедорожник вылетел на остановку в толпу людей
13.02.2017 г. 12:44
Возле ЮУрГУ внедорожник вылетел на остановку в толпу людей. Авария произошла сегодня, 13 февраля, на проспекте Ленина около 13:20. На пешеходном переходе напротив главного корпуса университета столкнулись Lexus и Mercedes. После этого японская иномарка вылетела на остановку. На место приезжали несколько машин скорой помощи, в том числе реанимация, сообщают очевидцы. Официальных данных о пострадавших пока нет. По предварительной информации, травмы получили два человека. Однако свидетели происшествия также сообщают о четверых пострадавших.
В социальной сети "ВКонтакте" одна из пользователей написала: "Все произошло прямо передо мной, мы стояли за Mercedes на повороте. Мужик на Lexus несся на мигающий зеленый по проспекту, а ребята на Mercedes заворачивали к ЮУрГУ. В итоге Lexus вынесло на остановку, прямо на людей, а Mercedes развернуло. Когда это видишь вживую, становится страшно".
Фото: Андрей Лeyтин / vk.com
Фото: Татьяна Садовская / vk.com
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